Beszáll Elon Musk a Trump melletti kampányba

Vasárnap délután Musk bemutatott egy új programot is, amelyben azt ígérte, hogy 47 dollárt fizet azoknak, akik a hét csatatér államban – Pennsylvania, Georgia, Észak-Karolina, Arizona, Michigan, Wisconsin és Michigan – segítenek a szavazók regisztrálásban.

A portál felidézte, hogy a Musk és Trump közötti kapcsolat nem mindig volt olyan felhőtlen, mint manapság. Musk 2022-ben még Trump újraindulása ellen szólalt fel, és többször is kritizálta a volt elnököt.

Musk hivatalosan a Tump elleni első merénylet kísérletet követően jelentette be, hogy hivatalosan is támogatja a volt elnököt a kampányban. Trump nemrég arról is beszélt, hogy

munkát adna a milliárdosnak a következő kormányában,

egy Kormányzati Hatékonysági Minisztériumban (DOGE). Musk erre úgy reagált, hogy „szívesen részt venne” egy ilyen szervezet munkájában.