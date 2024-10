Beintett Németországnak az albán miniszterelnök: hozzá nem vihetik a migránsaikat

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / POOL / AFP

Udvariasan elutasította Németország közeledését Edi Rama albán miniszterelnök a berlini Nyugat-Balkán Konferencián – jelenti a Euronews. Rama világossá tette, hogy nem fog hasonló megállapodást kötni Németországgal, mint amilyenre Olaszországgal jutott – hogy országa területén egy befogadótáborban némi pénzért cserébe lefolytatja a tengeren elfogott, Olaszországba tartó migránsok menekültügyi eljárásait. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ha Németország talál a régióban egy másik partnert, jó lenne látni, ott is ugyanúgy működik-e a dolog”.

Azaz: ha Németország az olasz-albán modellre vágyik, másik partnerrel kell azt megvalósítania.

Az adriai Shengjin városában elhelyezett, múlt péntek óta működő, háromezer férőhelyes migránstábor szerinte teljesen egyedi megállapodás, melynek alapja a „feltétlen szeretet”, amely Albániát az Adria keskeny tengersávjának túloldalán fekvő szomszédjához köti.

Nancy Faeser német belügyminiszter az uniós belügyminiszterek luxemburgi tanácskozásán jelentette be, hogy a német kormány gondolkozik az olasz-albán modell átvételén, s hamarosan a nyilvánosság elé lépnek egy tervvel, de ehhez „megfelelő partnerállam kerestetik”. A modellt egyébként Németország legnépszerűbb pártja, a 31 százalékon álló ellenzéki Kereszténydemokrata Unió (CDU) is támogatja. Németországon kívül a brit miniszterelnök, Keir Starmer is érdeklődését fejezte ki az olasz-albán minta iránt.

Rama a konferencián egyébként kritizálta az EU-t a közös menekültpolitika hiányáért is,

amely szerinte ahhoz vezet, hogy az egyes tagállamokban a migrációval kapcsolatos félelemkeltéssel lehet szavazatokat szerezni.