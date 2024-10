Áttörések és orosz előrenyomulás; Ukrajna sok helyen vérzik – Demkó Attila a Mandinernek

Az ukránok is rugalmasabbak, már a nemrég elesett Vuhledart se védték az utolsó katonáig. Most, jegyzi meg a szakértő, Kupjanszknál is egy ilyen veszély van, és

Kupjanszk egy Vuhledarhoz mérhető védelmi pont, „az egyik bástyája az ukrán védelemnek”.

Kupjanszkot '22 őszén foglalták vissza az ukránok harkivi nagy műveletükben. Ám ha az oroszok ismét elfoglalják, akkor újabb lépést tesznek a harapófogó kialakítására Izjummal együtt Szlavjansz és Kramatorszk ellen. S bár ez még távoli fenyegetésnek tűnik, lehetséges, hogy Kupjanszknak már csak hónapjai vannak hátra, vagy akár hamarabb is eleshet – hiszen Vuhledarnál is gyorsan eszkalálódott a helyzet – emlékeztet Demkó.