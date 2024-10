Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

„Katy Perry új albuma kapcsán fontos kérdések is felmerülnek, de ezek egyike sem kapcsolatos a korával. Annál inkább a zenei producerével, Dr. Luke-kal, aki körül súlyos szexuális erőszak vádak merültek fel. Egy ilyen alkotótárs sokkal inkább kockázatos vállalás, mint egy gyenge vagy középszerű lemez, és egy ilyen együttműködés sokkal inkább utal arra, hogy Perry nem érti az idők szavát, mint az, hogy az új album nem a progresszív zenei teljesítmények műfajteremtő ékköve.

Lehet egy előadót biztonsági játékosnak nevezni, a rosszmájúak egyenesen korábbi önmaga árnyékának is mondhatják, azonban determinálni, hogy ez így is marad, arra célozni, hogy 39 (vagy akárhány) évesen elment valaki mellett a világ, amelynek a csúcsán volt, nos, ez nemcsak sértő, hanem nevetséges is. Mindenre van példa és ellenpélda, egyslágeres sztárokra ugyanúgy, mint félresikerült próbálkozások vagy hosszú hallgatás után kivágott magas cékre.

Egyvalamire nincs példa: hogy valaki a neme vagy a kora miatt legyen képtelen valaha is újat, mást csinálni. Ha mégis akad ilyen, az pontosan az ilyen cikkek és hatásuk miatt van.”

