Amerika évtizedes álma válhat valóra: ezzel a lépéssel kihúzhatják Putyin lába alól a szőnyeget

Nyitókép: Fotó: Pool for Yomiuri / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a Kína és az Egyesült Államok közötti sikeres partnerség és barátság lehetőséget jelent a két ország számára, hogy egymás fejlődését ne akadályozzák, hanem elősegítsék – jelentette a kínai állami média szerdán.

Kína hajlandó az Egyesült Államok partnere és barátja lenni. Ez nemcsak a két ország, hanem”

– idézte Hszit a CCTV kínai állami televízió.

A jelentés szerint Hszi az amerikai-kínai kapcsolatok nemzeti bizottságának (NCUSCR) éves gálavacsorájára küldött üzenetében fogalmazott így, amelyben a kínai elnök nagyra értékelte a bizottság töretlen erőfeszítéseit a két ország közötti kapcsolatok és együttműködések előmozdítására.

Hszi rámutatott, hogy a kínai-amerikai kapcsolatok a világ legfontosabb kétoldalú kapcsolatai közé tartoznak, amelyek kihatnak az emberiség jövőjére és sorsára – olvasható levelében.

Kína egyre szélesebbre fogja nyitni kapuit a külvilág felé

„Kína mindig is a kölcsönös tisztelet, a békés egymás mellett élés és a mindenki számára előnyös együttműködés elve szerint kezelte a kínai-amerikai kapcsolatokat, és mindig úgy vélte, hogy Kína és az Egyesült Államok sikeres egymás számára is lehetőséget jelent” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a két országnak inkább egymás fejlődését kell ösztönöznie, mintsem akadályoznia.