Végleges: Németország nem ad Taurus cirkálórakétákat Ukrajnának – de mi vezetett idáig?

Scholz egyébként már korábbi alkalmakkor is kinyilvánította, hogy nem kíván a Taurusokból adni Ukrajnának. A német parlament csak 2024-ben több alkalommal is leszavazta az ezt szorgalmazó indítványokat. A német lakosság jelentős része is ellenzi Ukrajna további fegyverzését.

Mindezekre azután került sor, hogy Ukrajna 2023 májusától elkezdett nagy hatótávolságú fegyvereket kérni Németországtól. Az eleinte hezitáló német reakciókat aztán a határozott elutasítás követte.

A Kyiv Independent korábban cikkben foglalta össze Ukrajna követeléseit és Németország tartózkodását a kérdésben.

A Taurus egy német-svéd cirkálórakéta, amely 500 kilométerre tud elrepülni, meghaladva az Ukrajna által jelenleg használt távolsági fegyverek hatótávolságát. A Taurusok 35 méteres magasságban tudnak repülni, ami nagymértékben korlátozza a radarok általi láthatóságát, a légvédelmi fegyverekkel szembeni kitettségét.

A brit Storm Shadow 250 kilométeres, az amerikai ATACMS 160 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik.

Ha Ukrajna hozzájutna a Taurusokhoz, mélyen orosz területen tudnának rakétatámadásokat véghez vinni.

A föld mélyén lévő célpontokat is hatásosan támadhatnák velük. A Taurusok felszerelhetők az F-16-osokra és a Gripenekre is.

Az elmúlt időszakbeli egyezkedések során az is felmerült David Cameron brit külügyminiszter részéről, hogy a britek további Storm Shadow rakétákat adnának az ukránoknak, és cserébe a németek adnának a saját – britnél fejlettebb technológiájú – Taurusaikból a briteknek. Ezt még Annalena Baerbock német külügyminiszter is támogatta, de Olaf Scholz kancellár ezt sem fogadta el.

Az óvatos Scholz kancellár elmondta: a Taurusokat akár Moszkva megtámadására is tudnák használni; és az is felmerült a részéről, hogy esetleg úgy kellene a Taurusokat programozni, hogy ne tudjanak orosz területre támadni velük. Szakértők szerint

Scholz „rémálma”, hogy ha Ukrajna Taurusokat kapna, akkor politikailag érzékeny célpontokat támadna Ukrajna orosz földön,

és ezzel Németország közvetlen konfliktusba kerülne Oroszországgal.