Van esélyünk a hollandokkal karöltve kilépni a migrációs paktumból? Elemzőt kérdeztünk!

A témában felkerestük Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, aki megerősítette, hogy a holland kimaradás csakis az uniós alapszerződések módosításával történhet meg, ahogy ez az Európai Bizottság válaszából is kiderült. Ennek fényében arra is kíváncsiak voltunk, vajon mekkora esély mutatkozik egy esetleges alapszerződés-módosításra.

A jelen jogi környezetben nem igazán látszik erre lehetőség.

Az alapszerződések módosítása egyelőre nem tűnik valós lehetőségnek, hiszen az egyébként is válságban lévő EU-ban nagyon eltérő elképzelései vannak a tagállamoknak a jövőt illetően” – fogalmazott lapunknak az elemző, majd hozzátette: „Azt is látni kell, hogy elkerülhetetlen lenne más vitákat is megnyitni ezzel együtt.”

Éppen ezért Dornfeld László szerint a kimaradás jelenleg nem tűnik túl reális opciónak, már csak azért sem,

mert olyan lavinát indítana el, amely leleplezné az egész migrációs paktum életképtelenségét.

„Minden jel arra mutat, hogy az előző EP-ciklus végén áterőltetett migrációs paktum már most halott, és nincs valós szándék a tagállamok részéről arra, hogy ténylegesen be is tartassák. Valószínűnek tűnik, hogy ugyanaz fog történni a migrációs paktummal, mint 2015 óta a schengeni övezettel: a tagállamok részesei maradnak, de egyszerűen figyelmen kívül hagyják a szabályokat” – fogalmaz ennek kapcsán az elemző.