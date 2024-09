Továbbra is börtönben marad Bródy János fia

Sorra falba ütközik és a védője is otthagyta

Azonban az informatikus úgy gondolta, hogy még ez is kellően súlyos büntetés, ezért fellebbezett, de nem járt sikerrel. Ezt a fejleményt még január 29-én iktattak be az ügy aktájába, amely azóta is csak növekszik. Bródy Dániel ugyanis egymás után adja be a kereseteket a bíróságra, mivel azt szeretné elérni, hogy oldják fel a vagyona zárolását, amelyet a letartóztatásakor rendeltek el a hatóságok.

Az aktából kiderült, hogy

valószínűleg ingatlan- és bankszámlán tárolt pénz is a zárolás tárgya,

az egykori felhőmérnök ebből szeretné kifizetni a 186 millió forintnyi pénzbüntetést és feltehetően a korábbi ügyvédjét is. Egy június 7-i bejegyzés tanúsága szerint ugyanis a korábbi védő már nem dolgozik Bródy Dánielnek, a férfi ugyanis kijelölt védőt igényelt a további intézkedésekhez – ismertette a Blikk.