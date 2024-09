Szükség van egy „keresztény fejedelemre” – a Nagy Megújulás karizmatikus vezetőt kíván

(A nyitóképen: Stephen Wolfe, az Érvek a keresztény nacionalizmus mellett című könyv szerzője; forrás: YouTube-képernyőfotó)

Szemben a kis népek nacionalizmusával, ami a szuverenitás problémájából, valamelyik nagy szomszéd fenyegetéséből táplálkozik, a mostanában ébredező angolszász nacionalizmusok a birodalmakból fakadó multikulturalizmussal szembeni elégedetlenségre alapoznak. Ez az elégedetlenség váltotta ki a helyinek, a partikulárisnak, a nemzetnek és a nacionalizmusnak a felértékelését. A kis népek és az angolszászok esetében is a fő cél a nemzeti közösség önbizalmának erősítése, az, hogy az kiálljon magáért. Erről szól Stephen Wolfe könyve, a The Case for the Christian Nationalism (Érvek a keresztény nacionalizmus mellett, 2022).

Wolfe könyve két tapasztalatra épít: a multikulti okozta feszültségre és a birodalmi univerzalizmussal kapcsolatos tapasztalatra

– mindkettő a nyugati birodalmi univerzalizmusból ered. A multikulti okozta feszültség a tapasztalat szerint a különféle helyeken született emberek eltérő szokásaiból ered, akik nem tudnak úgy találkozni egymással, hogy ne lenne bennük valamennyi ellenségesség a másikkal szemben. A jelenlegi bevándorlás ezért szétveri a befogadó társadalmak jól ismert, otthonos életvilágát. A sokféle ember sokféle módon érti félre egymást, a másik feltételezett ártó szándékára gyanakszik. Lásd az Ütközések (Crash, 2004) című filmet.

Nem kérdéses, hogy az idegen törvények és szokások szerint felnőtt idegenek sokszor úgy fognak cselekedni, ahogyan a helyi polgárok nem cselekednének, így a példájukkal felkavarják a polgárok életét. Az idegenség pedig könnyen félelmet válthat ki félelemet vagy még rosszabbat. A bevándorlóknak tisztelniük kellene a helyet, ahova érkeztek, elfogadónak és hálásnak kellene lenniük. Nem forgathatják fel és nem használhatják ki a politikai közösséget saját céljaik érdekében. A szerző szerint

a bevándorlóknak csendben kellene maradniuk a saját szokásaikkal kapcsolatosan;

nem azért, mert azok rosszak, hanem mert az idegennek kötelessége elkerülni a befogadó nép életmódjának felforgatását. A befogadó népnek pedig joga van erre figyelmeztetni a bevándorlókat. Akár kitoloncolással is sújthatja őket.