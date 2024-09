Székelyföld – a Kelet nyugatja vagy a Nyugat keletje?

„Mondhatom, hogy kalandvágyból költöztem haza.

Szeretek Romániában élni, mert itt csak az életképesek maradnak talpon.

Ez egy nehezített terep, ezért ezt a döntésemet sok anyaországi barátom nem érti” – jelentette ki huncut mosollyal a bajusza alatt a székely politikus.

Ha megkérdik tőle, hogy miért jó Székelyföldön élni, Tamás Sándor azt feleli, hogy attól függ, ki mit szeretne. Ha nyomot akar hagyni az utókornak maga után, ha közösségi életet, élményeket szeretne, akkor válassza Székelyföldet.

A filozófiai vita a liberális és a konzervatív megközelítésmódok közötti különbségben rejlik: az a kérdés, hogy kinek legyen jó? A liberális ugyanis az egyénre helyezi a hangsúlyt, és ebből lesznek a szinglik vagy az egygyerekes családok. Nálunk meg a család, a faluközösség, a nemzetközösség, másképp: Isten, család, haza a fontos. Tamás szerint erről szól Orbán Viktor és a Nyugat vitája is. Szerinte nyugaton szinte mindent bérelnek az emberek, de ő még mindig ott kaszál, ahol a nagyapjának a nagyapja is tette.

Arra a kérdésre, hogy mint Kovászna Megye Tanácsának elnöke, hány évre gondol előre, amikor döntéseit meghozza, Tamás Sándor elmondta:

a születendő unokái élete végéig, vagyis legalább 80 évre előre kell gondolkodnia.

A Háromszék főszerkesztőjének érdeklődésére, hogy mit jelent az otthon fogalma, a politikus kijelentette: ahol jól érzi magát az ember. Ezért is kezdtek Kovászna megyében bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóterek építésébe vagy felújításába, hogy az emberek még jobban otthon érezhessék magukat és minél többen visszaköltözzenek nyugatról.

Régen a nagyjából negyedmilliós lakosságú Brassó szívta el az embereket Székelyföldről, de most ez megváltozott. Most már brassói cégek keresik a telephelyet és az embereket Székelyföldön. A Brassó melletti, tavaly óta működő repülőtér is nagyot jót tesz Háromszéknek. Székelyföld kívánatos hely lett, aminek megvannak az előnyei, de a hátrányai is, ezt kell jól menedzselni – vallotta meg Tamás Sándor.

Háromszék előnye az, hogy annyira fejlett, mint a Nyugat, de nem uralták le az ott divatos ideológiák,

ezért Székelyföld a legjobb hely EU-ban – zárta gondolatait a politikus.