Pofára estek a német kormánypártok a tartományi választásokon, patthelyzet jöhet Türingiában

A választás előzetes eredményeiről, valamint a német belpolitika jelenlegi helyzetéről tartott kerekasztal-beszélgetést a Magyar-Német Intézet és a Mathias Corvinus Collegium. A beszélgetés résztvevői Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója voltak. A beszélgetést Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője moderálta.

Exit pollok Az előrejelzések szerint Szászországban a CDU 32,0 százalékot, az AfD 31,5 százalékot, a Die Linke 4,5 százalékot, a Zöldek 5,0 százalékot, az SPD 7,5 százalékot, az FDP 1,0 százalékot, a BSW 11,5 százalékot ért el. Türingiában az előrejelzések szerint a Die Linke 11,5 százalékot, az AfD 33,5 százalékot, a CDU 24,5 százalékot, az SPD 6,5 százalékot, a Zöldek 4,0 százalékot, az FDP 1,0 százalékot, a BSW 14,5 százalékot ért el.

Bauer Bence szerint habár csak tartományi választásokról van szó, de Németországban ez a választás a legfontosabb esemény ebben a politikai évadban. Bauer szerint a választásokon kiderül, hogy az AfD továbbra is karanténban marad-e, valamint, hogy milyen szerepre törhet Sarah Wagenknecht új pártja a BSW.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy rendkívül feszült helyzet előzte meg a választásokat. Mráz Ágoston Sámuel felhívta a figyelmet, hogy bő egy év múlva tartják Németországban a szövetségi választásokat, és hamarosan elindul a kancellárjelöltek kiválasztása is. Kiemelte, hogy a migrációs politika kudarca újra visszatért a német politikába.

Az összes német párt a migráció miatt megerősödő AfD-vel szemben lép fel,

és a fő téma a migráció volt a választási kampányban.

Kiszelly Zoltán az AfD-vel kapcsolatban szintén hangsúlyozta, hogy a teljes német elit az AfD ellen szövetkezik. Ennek van egy történelmi oka is, az NSDAP először Türingiában került először hatalomra. A migrációs politikával kapcsolatban elmondta: nem lát változást az irányvonalban. Migrációval akarják pótolni a természetes fogyást. Jóléti migránsokkal akarják pótolni a fogyást, de szakmunkásokra lenne szükségük – fogalmazott. Most az országos témák dominálják a kampányt, ez egy protestszavazás, a jobboldali és baloldali pártok törnek előre. Sokan azt figyelik, hogy kitől félnek Berlinben. Ha az AfD-től félnek, akkor az AfD-re szavaznak. Sokban fog hasonlítani a holland és a cseh választásokra is: hiába fog az AfD erős eredményt elérni, de a kormányban valószínűleg nem fog szerepet kapni. A német elit egységes, hogy az amerikaiakat választja mindenki mással szemben – mondta Kiszelly.