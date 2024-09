„Moszkva célja, hogy Ukrajna működésképtelen állammá váljon” – Bush elnök volt tanácsadója a Mandinernek

Fotók: Ficsor Márton

Michael Doran (1962) amerikai külpolitikai elemző, Közel-Kelet-szakértő. A Stanford és a Princeton egyetemen végzett. George W. Bush elnöksége idején a Fehér Házban a Nemzetbiztonsági Tanács közel-keleti stratégiák koordinálásáért felelős igazgatója volt, előtte főtanácsadó volt a Külügyminisztériumban, valamint államtitkár-helyettes a Pentagonban. A Brookings Institution volt vezető kutatója, jelenleg a Hudson Institute Center for Peace and Security in the Middle East nevű kutatóközpontjának az igazgatója.

***

A Krím-félsziget és a Donbasz végleg elveszett Ukrajna számára?

Azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne ezeket a területeket visszaszerezni.

Szakértők szerint a jövőbeli tűzszüneti határokat minden bizonnyal a jelenlegi frontvonalak mentén húzzák majd meg. Az orosz hadsereg keményen tolja nyugat felé az arcvonalat. Vajon van még remény arra, hogy az ukrán erők modern nyugati fegyverzet birtokában a jövőbeli tűzszüneti vonalakat keletebbre tudják tolni?

Ez még lehetséges, hiszen a háború során többször voltak képesek meglepetésszerű hadműveleteket végrehajtani. Nem vennék azonban mérget egyik opcióra sem, hiszen a katonai erőviszonyok nagyon gyorsan tudnak változni a terepen. Az biztos, hogy az orosz védelmi vonalak nagyon erősnek tűnnek, kis esélye van annak, hogy az ukrán erők ezeket keletebbre tudnák tolni. Az a tapasztalat, hogy

ha az oroszok egyszer kiépítenek valahol egy erős védelmi állást, azt már nagyon nehéz újból áttörni.

Orosz bennfentes információk szerint a Kreml el akarja kerülni, hogy a NATO belekeveredjen az ukrajnai háborúba. Szakértők szerint vélhetően elsősorban azért, mert az orosz hagyományos haderő a látottaknál sokkal nagyobb teljesítményre ezen a frontszakaszon, ilyen mozgósítás mellett nem képes. Egyetért?

Igen, valószínűleg ez így van. Nagyon fontos megérteni, hogy Oroszországnak mi a célja ezzel a háborúval. Az elérendő maximális célja az, hogy Ukrajna egy működésképtelen állammá váljon. Moszkva pontosan tudja, hogy az orosz hadsereg nem képes Ukrajna teljes területének elfoglalására, sőt Kelet-Ukrajna teljes elfoglalására sem; de annyit el tudnak foglalni, hogy a maradék államterületen Ukrajna egy működésképtelen állammá váljon, amelynek túlélése teljes mértékben a Nyugattól függ. Ebben a mestertervben Odessza a kulcs:

a Nyugatnak azt kell mindenáron biztosítania, hogy Odessza és a tengerparti szakasz Ukrajna része maradjon,

mert csak ennek birtokában lehet képes gazdaságilag talpon maradni. Ha az orosz hadseregnek sikerülne elfoglalnia az ukrán tengerparti területeket, vagyis Ukrajnát elválasztania a tengerhez való kijárataitól, akkor Ukrajna egy szárazföldi állammá, egy európai Mongóliává válna. A Nyugat számára ennek elkerülése a prioritás: az, hogy Ukrajna keleti határai hol fognak majd húzódni, másodlagos kérdés.