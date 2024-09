Most már biztos: Ukrajna miatt tört darabokra a nagy magyar terv

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Spanyolország azzal az indokkal akadályozta meg a Talgo vonatgyártó magyar cég általi felvásárlását, hogy Orbán Viktor „Oroszország-barát kormánya” ne szerezzen be olyan technológiát, amely Ukrajna számára is hasznos lehet – írja a Financial Times.

Ukrajna egyik legnagyobb értéke a vasúti összeköttetés, a Talgo pedig technológiájával segíthet leküzdeni az akadályt, hogy a vasúti sínek más szélességűek

– nyilatkozta a spanyol kormány egyik tisztviselője a portálnak. Szerinte az Ukrajnával való együttműködésnek ez az egyik legfontosabb része az ország újjáépítésének és Európába való integrálásának folyamatában. Hozzátette: a szélesebb ukrán vágányok miatt a Varsóba induló és onnan érkező vonatokon az utasoknak több órás várakozást kell elviselniük, amíg a tengelyeket kézzel állítják be a határon.

A Ganz-MaVag már jelezte, hogy jogi lépéseket tesz a spanyol vétó miatt, a cikkben nyilatkozó szóvivő pedig hangsúlyozta, az említett technológiával nem kizárólag a Talgo rendelkezik a világon.

A tőzsdén jegyzett társaságok kisebbségi részvényeseinek spanyolországi szövetsége, az AEMEC rögtön közölte, hogy bírósághoz fordul az ügyben. A szövetség mind polgári, mind büntetőjogi pert kezdeményez, hogy a Talgo több mint 8000 részvényese által elszenvedett károkat megtérítsék.