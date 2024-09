Guardian: Meg kell kerülni Magyarországot

A szerző szerint nagyban befolyásolná a folyamatot, ha az EU megakadályozná, hogy az adott országok a saját nemzeti érdekeiket miatt vétózzák egyes országok csatalakozását. Szerinte túl sokáig engedte Brüsszel, hogy Ciprus és Görögország akadályozza Törökország csatlakozását, valamint Magyarország megakadályozza az ukrán csatalakozást.

Szerinte „mérgező” az, hogy az EU lehetővé teszi, hogy az államok minden szinten blokkolni tudják a csatlakozási folyamatokat.

Kijelenti: „Orbán Viktor Magyarországa meg sem próbálja titkolni a szándékait.”

A szerző megjegyzi: a korábbi bővítési körökben az országok csak a csatlakozás elején és végén adtak engedélyt, és jogilag és politikailag is lehetővé kellene tenni, hogy a köztes lépéseket a Bizottság felügyelje, és ne avatkozzanak be az államok. Németország és Szlovénia már javaslatot is tett a folyamat „tehermentesítésére.” Szerinte nem kell azzal foglalkozni, hogy Magyarország, Bulgária, Görögország és Ciprus esetleg tiltakozik majd.