Exkluzív interjú a nagy nyertes osztrák párt második emberével: jó hír hazánknak a Szabadságpárt győzelme (VIDEÓ)

Mit jelent a választási eredmény a magyar-osztrák és az FPÖ-Fidesz kapcsolatok számára?

Ez egy nagyon jó eredmény, ami az elmúlt években kiépített jó barátságunkat is tovább erősíti. Nagyon örülök, hiszen én vagyok az osztrák-magyar baráti csoport elnöke is a parlamentben, és az elmúlt időszakban intenzív kapcsolatokat ápoltunk, ezt tovább is fogjuk erősíteni.