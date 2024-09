Gyorselemzés Ausztriából: a nyertesnek Magyarország a mintaország (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőkép

Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt Európa Parlamenti delegációjának vezetője nyilatkozott a Szalai Zoltánnak, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének.

***

Mik az első értékelései a választási eredményről?

Először is nagyon örülök, hogy sikerült egy ilyen rendkívüli eredményt elérni, most már sorozatban, az EP-választási győzelem után. Ezzel Orbán Viktorral együtt a harmadik legerősebb szövetséget alkottuk meg Európában. Ennek nagyon örülök, és most egy nagyon sikeres együttműködés zajlik az európai szinten. Ezzel a parlamenti választással most az uniós munkát is tovább emelhetjük egy szinttel, hozzátéve osztrák részről a magunkét.

A választás utáni becslések 3 százalékos előnyt mutatnak, ami több a korábbi várakozásoknál-

Mindig óvatos vagyok, de látom a jelenséget, hogy a közvélemény-kutatók nem tudják pontosan megbecsülni a várható választási eredményeket. Az első helyen állunk, ennek nagyon örülök, és abból indulok ki, hogy megkapjuk a kormányalakítási megbízást, és Herbert Kicklt szeretnénk kancellárnak, ezzel hozzájárulva egy jobb Európához, és jó partnerei lehetnénk a magyar barátainknak is.

Mik volt a választási kampány legfontosabb témái?

A legfontosabb a migrációs kérdés volt, ami teljességgel megoldatlan, milliószámra érkeznek az illegális bevándorlók. A másik nagy téma az eddigi járványpolitikával való leszámolás, mert az embereknek itt Ausztriában vissza kell kapniuk a szabadságukat. Ezen túlmenően fontos ügyünk, hogy a közvetlen demokrácia felé kell elmozdulnunk. Újra az embereknek kell a politikai figyelem középpontjában lenniük, hogy a politikából való kiábrándulás is csökkenjen. A 80 százalékos választási részvétellel az embereket újra visszahoztuk a politikai döntési folyamatokba. És mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy amit az emberek akarnak, ami a szívükön van, az tényleg valósuljon meg, és ezen is fogunk dolgozni.