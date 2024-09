Bajban Brüsszel: 3000 ember kerülhet az utcára – egy világhírű cég is érintett

Nyitókép: JAN WOITAS / AFP

Nem sikerült gazdasági értelemben racionális megoldást találni a brüsszeli Audi-gyár megmentésére, ezért beruházót keres a nehéz helyzetbe került üzem – írja a Vezess.hu.

Hetek óta a Volkswagen-csoport slamasztikájától hangos a szaksajtó: mint arról a Vezess is beszámolt, az elektromos átállás költségeire hivatkozva a wolfsburgi márka 87 éves fennállása során először zárhatja be akár több németországi üzemét is. A kilátásba helyezett döntés következményeként 15 ezren maradhatnak munka nélkül.

A szintén a konszernhez tartozó

Audinál még a nyár elején felmerült, hogy bezárják az ingolstadti márka brüsszeli üzemét, mégpedig azért, mert gyenge az ott gyártott Q8 e-tron iránti kereslet.

A kilátástalan helyzet miatt sztrájkoltak az üzem dolgozói, melyet követően a hét közepén, két ütemben indulhatott újra a munka.

Azzal viszont, hogy a vezetőség és a szakszervezetek egyezségre jutottak, egyáltalán nem tűntek a sötét felhők – annyira nem, hogy a Volkswagen-csoport már vevőt keres a brüsszeli Audi-gyár megvételére, erről a Reuters számolt be.

Gerd Walker, az Audi termelési igazgatója a legfrissebb fejlemény kapcsán arról beszélt, hogy – azokat a munkavállalókkal megvitatva – több lehetőséget is megvizsgáltak az üzem jövőjét illetően, azonban nem sikerült olyan megoldást találni, ami gazdaságilag racionálisnak tűnik.

Hétfőn több mint 5000 ember gyűlt össze Brüsszelben, hogy együttérzését fejezze ki a helyi Audi-gyár által foglalkoztatott 3000 munkavállaló iránt.

Frissítés: Belga sajtóértesülések szerint már potenciális érdeklődő is akad az Audi brüsszeli létesítményére – a kínai NIO is jól járhat, ha sikerül nyélbe ütni az üzletet.

