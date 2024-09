Bezárások a Volkswagennél, Győr mégis jól jár?

Nyitókép: AFP / DPA / Jan Woitas

Santo Martin és Halaska Gábor írása a Mandiner hetilapban.

A régiónkban nehezen tudunk elképzelni egy akkora óriás konszernt, amely 684 ezer főt – Debrecen lakosságának bő háromszorosát – foglalkoztat, és 27 országban 100 gyártóhelyet működtet. Tavaly 323 milliárd euró, azaz 128 ezer milliárd forint volt a bevétele, ami több mint a négyszerese a magyar költségvetés összbevételének. Ez a csoport a Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Porsche, a Lamborghini, a Seat, a Škoda márkát, a MAN és a Scania teherautót és számos kisebb márka járműveit gyártja, tehát a német ipar igazi zászlós­hajója. Fontos, hogy az óriáson belül nemcsak a csehországi Škoda- vagy a spanyolországi Seat-, de a hazai Audi-gyár is meghatározó szerepet tölt be. Győrben azonban nemcsak Audi-összeszerelés folyik, a világ legnagyobbjának mondott motorgyára is itt működik, ami még jelentősebb tényezővé teszi a várost. Így a magyar leány­vállalat a 11 663 dolgozó mellett azért is lényeges hazánknak, mert 9,1 milliárd eurós, azaz 3599 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el tavaly. Ezzel a magyar Audi a Mol és az MVM után a harmadik legjelentősebb nagyvállalatunk, megelőzve olyan hazai óriásokat, mint a Bosch- és a Samsung-leánycégek vagy a kecskeméti Mercedes-Benz.