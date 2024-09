Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

„Ha egy kicsit is hinni lehet a közvélemény-kutatásoknak, akkor 2026 áprilisában egy kiélezett küzdelem is elképzelhető a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között. És akkor fel kell tenni a kérdést, még időben: hogyan tovább, kormánypártok? Megítélésem szerint az esetlegesen veszélybe kerülő hatalom megvédése érdekében első megközelítésben háromféle irány feltételezhető a következő időszakra.

Az egyik az új politikai ellenfél – tehát a Tisza Párt – vezetőjének és vezetőinek folyamatos támadása, kipellengérezése, lejáratása. Annál is inkább, mert Magyar Péter személyisége valóban támadható, méghozzá joggal, adott erre bőven alkalmat. Agresszív, indulatos, önmagán nehezen uralkodni tudó emberről van szó – talán ez az igazi Achilles-sarka. Ez a taktika bejöhet, amelynek a lényege az ellenfél letámadása.

De van egy másik megoldás is. Ez nem más, mint a kormányzásra való teljes koncentrálás. A saját teljesítmény, a hatékonyság növelése, a hibák kiküszöbölése, a gazdasági eredményesség fokozása. Ebben még bőven vannak lehetőségek. Ha a kormányzás – különösen a gazdasági kormányzás – jó, sőt nagyon jó, akkor az emberek nem akarnak változtatni a kormányon lévő személyén, a kormányzat összetételén. Miért is tennék? Ugyanis nem szabad feledni: »It’s the economy, stupid« – ahogyan James Carville, az egykori Bill Clinton-kampánystáb embere mondta a munkatársainak, akik nem értették, hogy gazdasági sikerek nélkül nem lehet győzelmet elérni (ő egyébként még az egészségügyet emelte ki).

Még egyszer: persze az ellenfél támadása is opció, amivel élnie kell és lehet egy kormányzatnak. Ez teljesen legitim. Viszont az már igazi kérdés, hogy melyiken van a hangsúly. A hangsúly szerintem a saját teljesítményen kell hogy legyen, s azon, hogy azt az embereknek érthetően és kézzelfoghatóan jelenítse meg a kormányzati oldal.”

***