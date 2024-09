Amerika már világháborút vizionál, Zelenszkij a NATO fegyvereivel csapna le

Nyitókép: MTI/AP/Patrick Semansky

Az ukrán hatóságok átadtak egy listát az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak az oroszországi potenciális célpontokról, hogy ezekre nyugati fegyverekkel mérjenek csapást az orosz–ukrán háború során. Erről a Reuters hírügynökség számolt be, meg nem nevezett európai diplomatákra hivatkozva.

A célpontok között katonai parancsnoki és irányítóközpontok, üzemanyag- és fegyverraktárak szerepelnek.

A Magyar Nemzet cikke szerint eközben egyes amerikai tisztviselők szkeptikusan viszonyulnak a nyugati fegyverekkel végrehajtott csapások eredményességéhez. Szerintük Ukrajna már így is használ drónokat mélyen az orosz területen lévő célpontok ellen, míg a nyugati rakéták „nagyon drágák, és korlátozott számban állnak rendelkezésre ahhoz, hogy érdemben megváltoztassák a háború menetét”.

Attól is tartanak, hogy ha nyugati fegyverekkel mérnének csapásokat Oroszországra, az világháborúhoz vezethetne.

A TASZSZ azonban arról írt, hogy nem részletezték, mikor adták át az ukránok a listát.

A hírügynökség szerint korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy

Ukrajna nem lenne képes nyugati segítség nélkül távoli orosz területeket elérni, mivel ehhez műholdas és légi felderítési információkra van szükség.

Putyin arra is rámutatott, hogy a NATO-országok most már nemcsak arról vitatkoznak, hogy Kijev használjon-e nyugati nagy hatótávolságú fegyvereket, hanem arról is, hogy közvetlenül beavatkozzanak-e az ukrán konfliktusba. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva az orosz népet fenyegető veszélyek alapján fog dönteni, és a világháború kitörésének lehetőségét sem zárta ki.

