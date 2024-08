New York Times: Trump katonákat vetne be az Egyesült Államok területén

Nyitókép: Frank Hoermann / AFP

Donald Trump azon terve, hogy a katonaságot vesse be az Egyesült Államok területén a belföldi rendfenntartásra, mély hatást gyakorolna a polgári szabadságjogokra – riogat a The New York Times.

Már 2020 nyarán is felmerült ez az elképzelés, amikor Trump dühösen bírálta katonai és jogi tanácsadóit, amiért ellenezték a szövetségi csapatok bevetését a George Floyd meggyilkolása miatti országos tiltakozások erőszakos megfékezésére.

Trump többször is felvetette a katonaság belföldi alkalmazásának ötletét, beleértve a határ menti államok biztosítását és az erőszakos tüntetők, valamint illegális migránsok elleni fellépést is. Ezen elképzelések megvalósítása azonban első elnöki ciklusában nem történt meg. Most azonban, hogy Trump újra megcélozza a Fehér Házat, egyértelművé tette, hogy