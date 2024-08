Megnéztem Kína BAZ megyéjét. Nos, amit ott elértek, az lenyűgöző

Nyitókép: CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezen írás első csírája az Air China Ürümcsi-Peking járatáról üdvözli a kedves olvasót. És bár lesz hamarosan részletes, színes útirajz, egyszerűen nem bírom megállni, hogy ne mondjak a kínai utamról ma reggel is egy keveset. Túlságosan is élénken él ugyanis az emlékezetemben a tavalyi MCC Feszt, ahol Pulai András Publicus-vezér Schiffer Andrással vitatkozva „hanyatló Kínáról” delirált, és azt kérdezte, miért köti Orbán Viktor Magyarország sorsát hanyatló keleti diktatúrákhoz. Az azóta személyes politikai karrierjét tekintve is erőst lehanyatlott Donáth Anna

tavaly egyenesen úgy fogalmazott, „a tények egyértelműek: eljött a hanyatló Kelet korszaka”,

s „a magyar állampárt példaképei”, melyek állítólagosan Kína, Oroszország és Törökország volnának, „nem tudtak népeiknek jobb életet biztosítani”. A „hanyatló Kínáról” szóló narratíva él, mozog, és időről időre rúg még egy-egy görcsöset; a Népszaván is éppen kétnapos a legutóbbi írás arról, hogy „mutatkoznak a stagnálás intő jelei Kínában” (értsd: az eurozóna növekedésének tizennyolcszorosa mellett tüsszentett egyet az ingatlanpiac).

Ahogy Nyugat-Európát járó emberek a „Nyugat hanyatlásáról” szóló eszmefuttatások legprimitívebb formáit sem bírják agygörcs nélkül elviselni, úgy a Kínában járt embernek is nehezen tűrhetőek a mindig ugyanarra a két dologra – túl kevés gyerek, cégek és háztartások túl magas hitelállománya – építő hanyatlókínázó vészmadárkodások. Jelentem: a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Régióból, amely mind etnikai összetételét, mind az országon belüli gazdasági pozícióját tekintve teljes joggal nevezhető Kína BAZ megyéjének, egészen máshogy néz ki a dolog.

Egy országot fejlettségét és sikerességét sosem szabad a politikai vagy gazdasági fővárosa alapján megítélni:

a kapitalizmus természetéből következik és világ, ország és régió szintjén egyaránt igaz, hogy pénzből a rendszer központjában sok van, onnan kifelé haladva pedig egyre kevesebb. Sikeres centrumot (szinte) mindenki tud csinálni: az egyébként szívszorítóan koldusszegény Örményország fővárosa, Jereván egy teljesen kulturált kelet-európai fővárosnak néz ki, Asgabat, a türkmén főváros egy ezer színben világító aranyozott márványskanzen, a csillogóan modern, luxusautóktól hangos Moszkva egy főre jutó nemzeti összterméke Japánéval vetekszik. Nem ez a nagy truváj. A periféria, a gazdasági központoktól félreeső vidék sikerét az igazán nehéz megcsinálni, jórészt nem is sikerül: az örmény vidék leesik a térképről, a fővároson kívüli Türkmenisztánba turistát be sem engednek, az egymillió fő alatti orosz középvárosok pedig jórészt olyanok, mint Ózd végtelenítve.