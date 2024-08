„Keresd a nőt!” – megkapta első feladatát az új NATO-főtitkár

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys

A NATO új vezetője, Mark Rutte ezekben a napokban sok szakmai önéletrajzot nézhet át, hamarosan elő kell majd állnia a helyettese nevével. Jens Stoltenberg főtitkárral ugyanis helyettese is távozik: a 2019 óta a főtitkár mellett dolgozó Mircea Geoană indulni szándékozik a novemberi romániai elnökválasztáson.

Mivel az új főtitkár nyugat-európai lesz,

a NATO-n belüli konszenzus alapján az új főtitkár-helyettesnek kelet-európainak kellene lennie.

Oana Lungescu volt NATO-szóvivő a Politico-nak elmondta: állítólag két CV fekszik Rutte asztalán, két volt katonai vezetőé, az egyik Észak-Macedóniából, a másik Bulgáriából érkezne, és mindkettő nő.

Rutte október 2-án veszi át a NATO irányítását, a katonai szövetség az ukrajnai háború miatt gyors lépésekben akarja megerősíteni keleti állomásait az orosz fenyegetés miatt. Elemezőik már azt sem zárják ki, hogy a NATO hatalmas elrettentő képességének ellenére Oroszország mégis megtámadna egy NATO-tagállamot, becsléseik szerint erre 5-8 éven belül fel tudna erősödni az orosz hadsereg.

Ebben a helyzetben unikum lenne, ha

egy olyan országból érkezne a főtitkár helyettese, amely négy éve ugyan a NATO-tagja, de még nem EU-tagállam.

A volt észak-macedóniai védelmi miniszter Radmila Šekerinska jelenleg az Európai Szocialisták Pártjának (PES) alelnöke, tapasztalt politikus, és jól érti az orosz logikát – elemzők szerint épp ilyen vezetőre van most szüksége a nyugati védelmi szervezetnek.

A másik esélyes Bulgária volt miniszterelnök-helyettese és volt európai biztosa, Mariya Gabriel. Van állítólag egy harmadik aspiráns is, akit Rutte kedvel: Krišjānis Kariņš volt lett miniszterelnök, de a Politico információ szerint két nagy NATO-tagállam, Törökország és Lengyelország is lobbizni fog, hogy jelöltje is ott legyen a potenciális főtitkár-helyettesi versenyben.