Felvidéki magyar képzőművész a 444-nek: Az Orbán-kormány „Szlovákiába exportálta a kultúrharcot”

Fotó: Milan Jaros/Getty Images

Interjút adott a 444-nek Németh Ilona szlovákiai magyar Munkácsy-díjas képzőművész, aktivista azzal kapcsolatban, hogy az új Fico-kormány úgymond „Szlovákiában teligázzal ment neki a kormány a kulturális szférának, egymás után váltják le a vezetőket, mire sokezres tüntetéseken követelik a miniszter távozását”. Leváltották például a Nemzeti Színház és a Nemzeti Galéria vezetőjét, és állítólag ez vár a Nemzeti Múzeum vezetőjére is. Emellett az interjú szerint

az Orbán-kormány úgymond „Szlovákiába exportálta a kultúrharcot”.

Németh egy szlovák társával tiltakozásul nyílt levelet indított, amit eddig 189 ezren írtak alá. Az egyetemi tanárt feljelentették és kihallgatta a rendőrség is.

Németh megjegyzi, hogy szerinte támadás indult „az egyetlen, akkor még állami támogatásból fenntartott kortárs művészeti galéria, a pozsonyi Kunsthalle ellen”, amit azzal vádoltak, hogy LMBTQ-propagandát terjeszt. Mint az interjúból kiderül, a dolognak azért volt alapja, hiszen az utolsó éves program „a queer identitással, különböző kisebbségekkel és a posztkolonializmussal foglalkozott”.

Mint mondja: szerinte eddig „nem beszélhettünk olyan értelemben vett kultúrharcról, mint Magyarországon. A kultúra eléggé békén volt hagyva összességében. Alul volt finanszírozva, de abból a pénzből, amink volt, gyakorlatilag azt csináltunk, amit akartunk.”

Szerinte „az az ideológiai nyomás azonban, amit Magyarországon is látunk, állandó ellenségképekre épít, bár hogy kik is az ellenségek, az mindig változik. Nálunk voltak a magyarok az ellenség, aztán a romák, aztán a migránsnak nevezett menekültek, most meg a szexuális kisebbségek.”

A képzőművész úgy fogalmaz:

„a szlovákiai magyar politikai életben ez az árokásás sajnos már akkor elkezdődött, amikor Magyarország megpróbálta megváltoztatni a politikai erőviszonyokat”.

Mint mondja, szerinte a magyar kisebbségbe „egyértelműen” Budapestről exportálták a kultúrharcot. Hozzáteszi: „a magyar kisebbség jelentős része is a magyar állami közmédiát hallgatja. A kisebbségekre ugyanúgy hat az a propaganda, ami Magyarországon van. Az a fajta erős ideológiai nyomás, ami Magyarországon érezhető, átkerült a határ túloldalára is.”