Az oroszok nekimentek a franciáknak: Macron máris magyarázkodik

Nyitókép: ALAIN JOCARD / POOL / AFP

Izgalmas életpálya tört meg szombaton Franciaországban: Párizsban őrizetbe vették Pavel Durovot, a Telegram nevű orosz közösségimédia-platform és üzenőszolgáltatás alapítóját és vezetőjét.

Durov – ha ez egyáltalán lehetséges – nem csak egyszerűen az orosz Mark Zuckerberg, hanem kétszeresen is az:

ő csinálta meg az orosz Facebookot, a Vkontaktyét, de ezt követően ő hozta létre az orosz Facebook legnagyobb konkurensét is.

2012-ben, a Vkontaktye csúcskorszakában olyan jól ment neki az üzlet, hogy ötezerrubeles pénzjegyeket szórt szét egy emeleti ablakból a szentpétervári Nyevszkij proszpekten. Ezt követően azonban az orosz titkosszolgálat, az FSZB a Vlagyimir Putyin elleni első nagy tüntetéshullám idején szemet vetett a sikeres platformra, és szeretett volna nagyobb kontrollt gyakorolni felette – ez vezetett el ahhoz, hogy Durov 2014-ben eladta a Vkontaktyét, elmenekült Oroszországból az Egyesült Arab Emírségekbe, a VK-vá átfazonírozott cég csúcsvezetőivé pedig a rezsim emberei lettek. Durov bosszúja ugyanakkor nem váratott sokáig magára: Dubajból megalapította a Telegram nevű titkosított üzenetküldő szolgáltatást,

amely immáron nem csak Oroszországban, hanem világszerte jelentős szereplővé vált a közösségimédia-piacon.

A Telegram ugyanis mára nem csak Oroszország, de az egész posztszovjet térség egyik kedvenc üzenőplatformja lett, emellett fontos szerepet tölt be számos olyan ország kommunikációjában, ahol a titkosítás igen jól jön az uralkodó rezsim autoriter természete miatt. A Telegram emellett nem egy egyszerű üzenőalkalmazás, hanem egy csatornák vezetésére, posztok megosztására is alkalmas minden az egyben-platform, így mind orosz, mind ukrán oldalon ez lett a háborús hírek megosztásának legfontosabb csatornája is, itt fejtik ki tevékenységüket a vojenkorok vagy milbloggerek. A Telegramon blogol Vlagyimir Putyin kedvenc műsorvezetője, Vlagyimir Szolovjov,