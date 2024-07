Na ilyen az, amikor valahol nem a „csúti vajda” csinálja a választási rendszert! – Nyertek a rendeleti kormányzással és árstoppal nyomuló antiszemiták!

(Nyitókép: Daniel Dorko/Hans Lucas/AFP)

„Vive la France” –

áradozik most Mérő Verától Nagy Ervin kebelbarátaiig a messiásista értelmiség,

amiért egy szélsőbaloldali csoportosulás a maga 25,3 százalékos eredményével győzedelmeskedve a harmadik helyre szorította a 37 százalékkal hasító Le Penéket. Juhú, a 2022-höz képest jelentősen megerősödött Le Penék csupán 143 helyet kapnak, míg a visszaesést elkönyvelő és így mindössze 24,7 százalékot szerző Macronék 168-at! Vive la démocratie!

Ilyen az, amikor valahol nem a csúti csinálja a választási rendszert! Ilyen az, amikor senkit nem érdekel, kinek van harmincnál több százaléka!

És hát voilà, az önvédelmi ösztön! Avignonban is olyan példásan működött, hogy a második fordulóban 55:45 arányú többséggel sikerült képviselőnek választani a Raphaël Arnault nevű 29 éves antifasisztát, egy olykor zsidó kamaszt is verő gárda alapítóját, a rendőrség által már háromszorosan is nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyként nyilvántartott szélsőbalost –

jól megvédve a hazát egy 62 éves ügyvédnőtől,

aki parlamenti képviselőként eddig olyan szélsőséges előterjesztésekkel rontott rá nemzetére, mint például hogy a fogva tartott, többszörösen visszaeső közveszélyes bűnözőknek nem kellene engedni, hogy egész okostelefon-kollekciót tarthassanak maguknál, és így a drogbandák koordinálása mellett a májusihoz hasonló fegyveres akciókat szervezhessenek, amelynek során

Mohamed Amra sikeresen megszökött, két börtönőr életét vesztette, három pedig életveszélyesen megsebesült.

(Az egyik elhunyt után két gyerek maradt árván, a másiknak épp az ötödik hónapban volt a felesége.)