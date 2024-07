Ijesztően mozgott Biden, mikor az új brit miniszterelnökkel találkozott (VIDEÓ)

Nyitókép: képernyőfelvétel

Megválasztása után elsőként az amerikai elnökkel találkozott Keir Starmer újonnan megválasztott munkáspárti brit miniszterelnök Washingtonban. A találkozóról készített felvételek minden bizonnyal nem fogják meggyőzni azokat, akik az elmúlt hetekben egyre hevesebben követelik Bidentől, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől egészségi állapota miatt.

Starmerrel való találkozást megörökítő felvételeken látható, ahogy az amerikai elnök nehézkesen mozog, és a már „tőle megszokott” módon motyogva beszél, amit alig lehet érteni. Ahogy az egyik hozzászóló ironikusan megjegyezte,

Biden valószínűleg azon gondolkodik, hogy Boris Johnson levágatta a haját.

Utalva ezzel arra, lehetséges, az amerikai elnök azt sem tudja, hogy már nem Boris Johnson a brit kormányfő.

Nemrég mi is beszámolunk róla, hogy az elnököt olyan útmutatókkal látják el, amelyek képes iránymutatókat tartalmaznak „a terembe való be- és kilépésről”, hogy el ne hibázza az irányt. A liberális The Washington Post szerint nem veszi észre az amerikai elnök a kampány díszletei között, ahogy pártja prominensei lassan kihátrálnak mögüle.