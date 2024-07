Elnökválasztás: Biden influenszerekkel, Trump a TikTokon érné el a fiatalokat

Politikusok a TikTokon

Az idők gyorsan változnak, és a TikTok nyilvánossága, úgy tűnik, túlságosan csábító ahhoz, hogy betiltás helyett végül a kebelre ölelés legyen a sorsa.

Donald Trump volt elnök júniusban csatlakozott a TikTokhoz. A kínai alapítású TikTokhoz vegyes a viszonya az amerikaiaknak. A fiatalok tömegei ott is ráfüggtek a rövid videókat végtelen mennyiségben közlő oldalra, de az amerikai politikusoknak több mint gyanús a kínai cég nyomulása.

Trump korábban be akarta tiltani a TikTokot, és a betiltás lehetősége most is ott lebeg az amerikai döntéshozók előtt. De addig is Trump inkább úgy döntött, a kampány hevében beszáll a TikTokba. Trump az amerikai raprock sztár Kid Rock „American Bad Ass” című dalával köszönt be az újabb felületre. És most már ifjabb Donald Trump is a TikTokon van.