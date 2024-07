Durva karikatúrát közölt a Charlie Hebdo a Trump elleni merénylet után

Nyitókép: Képernyőkép

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, merénylet érte Donald Trumpot a szombati kampánygyűlésén. A volt amerikai elnököt a jobb fülén lőtték meg, de már kiengedték a kórházból. A titkosszolgálat emberei lelőtték a támadót.

A Charlie Hebdo egy francia szatirikus hetilap, amely karikatúrákat, riportokat, vitákat és különböző vicceket közöl. A lap már többször parodizálta Trumpot, és természetesen most is lecsapott a lehetőségre és a merényletről is készítettek egy karikatúrát »No guts, no glory«, azaz »Nincs mersz, nincs dicsőség« címmel.

A karikatúra itt megtekinthető: