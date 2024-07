A Von der Leyen-dilemma: Meloni nem tudja, melyik ujjába harapjon

Nyitókép: Giorgia Meloni Olaf Scholzcal és Ursula von der Leyennel beszélget a G7 csúcson Savelletriben 2024. június 13-án / fotó: Tiziana FABI / AFP

Csütörtökön délután egy órakor Strasbourgban jön el az igazság pillanata: kiderül, hogy az Európai Parlamentben meglesz-e a többsége Ursula von der Leyennek, és ezzel megkezdheti második ciklusát az Európai Bizottság élén, vagy sem... A mérleg nyelve Giorgia Meloni EP-frakciója, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) lehet, az olasz miniszterelnök így egy óriási dilemma előtt áll:

ha igennel voksol, brüsszeli befolyása megnő, ha nemmel, saját euroszkeptikus bázisa erősödhet meg.

Giorgia Meloni azonban sértett vezető: kihagyták a háttéralkuból, Von der Leyen újbóli jelölését nélküle döntötte el zárt ajtók mögött Emmanuel Macron francia elnök, Von der Leyen anyafrakciója, az Európai Néppárt (EPP), valamint a két szocdem vezető, Olaf Scholz német kancellár és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök – írja elemzésében a Politico. Az uniós lap szerint elméletileg a konzervatívok, liberálisok, zöldek és szocialisták támogatása elegendő lehet a megválasztáshoz, de mivel ez egy titkos szavazás, könnyen előállhat egy kínos meglepetés is – ebben az esetben azonban szükség lehet az ECR 78 szavazatából valamennyire.

Kedden az EB elnöke intenzív tárgyalásokat folytatott az ECR vezetőivel, de még most sem, az utolsó pillanatban sem sikerült megnyernie a csoport egyértelmű támogatását,

jelen állás szerint az ECR egyes nemzeti delegációi a saját lelkiismeretük alapján voksolhatnak majd csütörtökön.

Marco Valbruzzi, a Nápolyi Egyetem politológusprofesszora szerint Meloni kényes válaszút elé érkezett, döntés akár el is döntheti saját politikai jövőjét is: vagy az EP-többséghez csatlakozik, vagy kívül marad. A tét azért is nagy, mert Von der Leyennek nincs kihívója, ha nem kap elegendő támogatást, az unió politikában egy kaotikus jogi helyzet alakulhat ki.

Elemzők szerint Meloni a támogató magatartással az európai ügyekben a mérsékelt fősodorhoz csatakozna, ami biztos pozíció, ugyanakkor az olasz belpolitikában éveken át euroszkeptikus vonalat vitt,

„pálfordulása” nemcsak saját pártján belül okozna problémát, de a koalíciós kormányban is:

koalíciós partnere, Matteo Salvini, a Liga vezetője Von der Leyen politikájának ellenfele, a német politikusnő második bizottsági mandátumának megakadályozásának fontosságáról beszél régóta.