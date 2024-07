A svájci jobboldal népszavazással gátolná meg a sátánistának tartott Euróvízió megrendezését

Nyitókép: Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Konzervatív csoportok azzal fenyegetőznek, hogy megakadályozzák Svájcot a jövő évi Eurovízió megrendezésében, kikényszerítve a költségvetési népszavazásokat a lehetséges rendező városoktól, mondván, hogy a dalverseny propaganda esemény, amely ünnepli a sátánizmust és az okkultizmust – írta meg a Guardian.

Az Eurovíziós Dalfesztivál manapság inkább politikai és ideológiai viták miatt kerül a figyelem középpontjába, mint sem a produkciók színvonala miatt. Most épp egy svájci konzervatív párt, a Svájci Szövetségi Demokratikus Unió (EDU) gondoskodott a hírverésről, ugyanis népszavazásokkal kívánja megakadályozni Zürich, Genf, Bern és Bázel városainak pályázatait a fesztivál megrendezésére. Svájc a tavalyi évben nyerte el a rendezési jogot, miután a svájci „nembináris” énekes, Nemo diadalmaskodott a versenyen. Az EDU bejelentette, hogy az ország közvetlen demokráciára épülő rendszerét kihasználva próbál majd nyomást gyakorolni a pályázókra.

A Eurovízió egy borzalmas propagandaesemény

– áll a párt keddi közleményében.

„Egy olyan ország, amely színpadot biztosít egy ilyen undorító szemétnek, nem az imázsát emeli, hanem csupán saját szellemi hanyatlását mutatja be” – tették hozzá. A párt egyik vezető politikusa szerint az egyik legnagyobb probléma az, hogy a dalfesztivál népszerűsíti vagy legalábbis megtűri az okkultizmust és a sátánizmust.

