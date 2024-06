The Times: Voltaképpen nem Zelenszkij, hanem a hatalommániás háttérembere irányítja Ukrajnát

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Több ukrán tisztviselő is úgy nyilatkozott névtelenül a The Times című brit napilapnak, hogy Ukrajnában a legtöbb hatalom már régóta Volodimir Zelenszkij kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak a kezében összpontosul – olyannyira, hogy szerintük de facto ő irányítja Ukrajnát. Az 52 éves férfit korábban „Zelenszkij jobbkezeként” és „Ukrajna valódi hatalmi brókereként” jellemezték. Kijevi tisztviselők most azt mondják, hogy ennél több lett belőle – jelentette a lap.

Jermak tekintélye meghaladta Ukrajna összes választott tisztségviselőjének tekintélyét, leszámítva az elnököt”.

A cikk szerzőjének nyilatkozó egyes források odáig mentek, hogy „de facto államfőnek” nevezték Jermakot.

Zelenszkij „nagy hibája volt, hogy ennyi hatalmat bízott Jermakra, aki egyértelműen megrészegült a hatalomtól”

– idézi a lap Darja Kalenjukot, a Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatóját.

Katonai tisztviselők Jermakot hibáztatták Valerij Zaluzsnij tábornok februári menesztésének megszervezéséért is, mert a kabinetfőnök riválisának tekintette a tábornokot. Zelenszkij hivatalának szóvivője ezt tagadta, mondván, Zaluzsnijt nem menesztették, hanem előléptették nagykövetnek Nagy-Britanniába, „ami nagyfokú bizalmat jelez”.

A Jermak által vezetett elnöki hivatal szóvivője „propagandatámadásnak” minősített a kabinetfőnökkel szembeni minden kritikát.