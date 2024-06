Rendkívüli: szélsőbaloldali támadó késelte meg az AfD politikusát

Cikkünk frissül!

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Kedden késő este Mannheimben megkéselték a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) egyik önkormányzatiképviselő-jelöltjét a német dpa hírügynökség szerdai értesülése szerint.

Az áldozat megsebesült, az elkövetőt letartóztatták

Az incidens éjszaka háromnegyed tizenegykor történt. A mannheimi rendőrség hivatalosan reggel csak annyit erősített meg, hogy rendőri akció történt. Részletes tájékoztatást az esetről szerda délelőttre ígértek

Az AfD helyi szervezetének tájékoztatása szerint az incidens a piactér közelében történt.

Az AfD jelöltje állítólag egy plakátrongálót ért tetten.

Amikor megpróbálta ebben megakadályozni, akkor az illető megtámadta, s késsel megsebesítette. A megtámadott jelölt egyelőre kórházban van könnyebb, vágott sebesülésekkel.

Az AfD tájékoztatásában a „baloldali szélsőségesként” írta le a támadót, ezt azonban hivatalosan még nem sikerült megerősíteni.

Meg vagyunk döbbenve és le vagyunk sújtva”

– mondta Markus Frohnmaier, az AfD tartományi elnöke.

Rövid időn belül ez a második késelés

A Reuters emlékeztetett, hogy eset alig néhány nappal egy másik késeléses támadás után történt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pénteken ugyancsak Mannheim városában, a Pax Europa polgári mozgalom találkozóján történt késelés, amelyen részt vett Michael Stürzenberger konzervatív politikus, iszlámkritikus aktivista is. Stürzenberger – és másik öt ember, köztük a rendőr is – szintén megsebesült a támadásban.

Az elkövetőt lövésekkel állították meg, több sajtóforrás úgy tudja, hogy egy 25 éves afgán férfiról van szó.

Indítéka azonban továbbra sem világos. Annyit tudni róla, hogy Afganisztánban született és 2014-ben érkezett fiatalkorúként Németországba. A férfi, aki eddig nem volt ismert a hatóságok előtt, feleségével és két gyerekével a hesseni Heppenheimben élt.

Időközben a támadásban megsérült rendül a kórházban belehalt sérüléseibe.

MTI/Mandiner