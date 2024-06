Németország, jobbra át – ez várható a német EP-választáson

Fotón: a berlini Reichstag épülete német lobogóval (Marco Rauch / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A jobboldal nyer Németországban a vasárnapi EP-választáson – ez előre leszögezhető a régóta nyomon követhető népszerűségi trendek alapján.

Az bizonyos, hogy a választás első helyezettje a CDU lesz.

A kereszténydemokraták ellenzékbe szorultak Angela Merkel távozása és a legutóbbi szövetségi parlamenti választás óta, de már régóta ők állnak az első helyen a felmérésekben. Olyan nagyon azonban nincs okuk büszkélkedni ezzel a támogatottsággal: 29 és 31 százalék között alakul a népszerűségük, ezzel tudnak az első helyen lenni. Friedrich Merz pártelnök, aki két évtizednyi száműzetettség után, az őt egykor hatalomból kifúró Angela Merkelt követően lett az ellenzékbe szorult CDU vezére, valamifajta középutas politikával akar egyensúlyozni a CDU merkelista-centrista erői és az elégedetlen konzervatív jobbszárny között – közepes eredménnyel. Miközben fel-felhangoznak konzervatívabb vélemények, álláspontok a CDU részéről, addig a fő csapásirányt illetően továbbra is a centrizmus a meghatározó. Európai kérdésekben nem tudnak és nem is akarnak nagyon eltérni a fősodortól, az időközben igen naggyá növekedett, majd némileg visszaesett AfD-vel való együttműködésről pedig továbbra is a legmerevebben elzárkóznak.

Kérdés, hova jut ezzel a közeljövőben a CDU: az idősödő, némi konzervatív árnyalattal színezett technokrata üzletember imázsát ápoló Friedrich Merz vezényletével megőrizhetik hosszabb távon is első helyüket, győzhetnek is a következő parlamenti választáson,

de jelen stratégiájukkal egy CDU vezetésével megalakuló centrista koalíció a maximum, ami elérhető.

Régi partnerükkel, a liberálisokkal sem most, és valószínűleg egy következő választás után sem tudnak majd kétpárti koalíciót alkotni, az AfD-től való elzárkózás mellett pedig maradhat akkor egy szocdemekkel kötendő álmatag nagykoalíció, vagy hármas-négyes koalíció a liberálisokkal és/vagy a zöldekkel. De ez még a jövő zenéje, az EP-választáson addig is egy szerény első helyezés könyvelhető el majd nekik.