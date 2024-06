Megvan, hogy ki lehet az Európai Tanács következő elnöke, csak van egy kis bibi: épp büntetőeljárás folyik ellene a hazájában

Kép forrása: Horacio Villalobos/Getty Images

António Costa ellen Portugáliában jelenleg is folyik büntetőeljárás; bár még nem vádolták meg semmilyen bűncselekménnyel, továbbra is nyomoznak ellene befolyással való visszaélés gyanúja miatt, amelybe ő és kormánya is belekeveredett, majd le is mondott miniszterelnöki posztjáról.