„Többen kérdezték már tőlem, hogy lehet-e látni valamilyen következményét a Bundestag döntésének, miszerint idén április elsejétől legális a marihuánafogyasztás Németországban. Természetesen az egészségügyi rendszerre vagy éppen az igazságszolgáltatásra háruló többletterhek számszerűsítéséhez még kevés idő telt el (a feketepiac visszaszorítása eleve annyira életszerűtlen és illogikus érvelés, hogy azzal komolyan senki nem számol). Azonban másmilyen következménye az első adandó alkalommal lett annak,

hogy a jelzőlámpa koalíció a társadalom ellenkezése ellenére áterőltette a javaslatot.

Ez pedig politikai következmény, ami a múlt héten lezajlott választáson rajzolódott ki. (...)

A törvény hatályba lépett és ezután az első olyan alkalom, ami akár nagymintás véleménynyilvánító népszavazásnak is felfogható, ahol a társadalom tagjai, azaz a német polgárok kifejezhették a véleményüket, a múlt heti EP választások voltak. Annál is inkább, hiszen Németországban jövőre szövetségi választások lesznek. Ráadásul idén ősszel Kelet-Németországban tartományi választások is lesznek, ami a következőkben leírtak fényében különös pikantériát ad a történteknek. A választásokon ugyanis a CDU-CSU érte el a legjobb eredményt. Ez a 30 % körüli eredmény nem mindig volt a siker száma Németországban, pláne nem az a magyar kormánypárt eredményéhez (45%) képest, de mindenképpen elég volt az első helyhez. A második helyre azonban nem az örök rivális SPD futott be, hanem az elképesztő politikai és média ellenszélben dolgozó AfD (Alternativa für Deutschland). Emlékeztetőül, ennek a két pártnak a politikusai álltak ki egyértelműen és határozottan a legalizációs törvény ellen és a társadalom hangjának a meghallgatása mellett. Az SPD mindössze 13,9 százalékot ért el (2019-ben 15,8 százalék), ezzel 14 képviselői helyet szerezve, megelőzve az előzetes negatív méréseket is alulmúló Zöldeket, akik az öt évvel ezelőtti rekordértéküket szinte megfelezve 11,9 százalékot kaptak (2019-ban, 20,5 százalék), 12 képviselői helyet elnyerve. A liberális FDP mindössze 5,3%-ot ért el (Németországban – a Bundestag-választásokkal ellentétben – 2014 óta nincs minimális bejutási küszöb a pártok EP-be való megválasztásához). Ők voltak azok, akik a legalizációs törvényt azzal sürgették, hogy nem kell várni se Brüsszel, se a német társadalom meggyőzésére, nem kell totojázni (sic!), hanem erőből el kell fogadni a törvényt. (...)