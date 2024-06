Máris összeomlott a jobboldali összefogás Franciaországban?

Nyitókép: Eric Zemmour (fotó: Simon Wohlfahrt / AFP)

Gyorsan pörögnek az események Franciaországban. Kedden délben még a mérsékelt Republikánusok esetleges jobboldali nagykoalíciós csatlakozásáról szóltak a hírek, most viszont a radikálisok belharcairól érkeztek újabbak – írja az Euractiv.

A Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés mellett működik egy kisebb radikális jobboldali párt, a Rekonkviszta, amelynek alapítója és meghatározó arca Eric Zemmour jobboldali véleményvezér,

illetve Marion Maréchal, aki egyébként Marine Le Pen unokahúga.

Ugyan a korábbi években sok vita volt Marine és Marion között, utóbbi ezért is kezdett önálló szervezkedésbe, de most Marion Maréchal is a gyors és széles körű jobboldali összefogás híve, hogy győzelmet arathassanak a június 30-ra kitűzött előrehozott nemzetgyűlési választáson. Vezető párttársa, Zemmour viszont nem így gondolja, ő annak híve, hogy a Rekonkviszta minél több helyen induljon el önállóan a választáson.

Marion Maréchal most a következőkkel állt a nyilvánosság elé:

„Eric Zemmour az ellenkezésünk dacára úgy döntött, hogy a jobboldali koalícióval szemben is maximális számú jelöltet indítson”.

Szerinte ez „meg fogja osztani a nemzeti tábort”, azt kockáztatja, hogy „macronista és szélsőbalos„ képviselőket juttat győzelemhez”, és végső soron „megengedi Macronnak, hogy folytassa a hazánkat pusztító politikáit”.

A Rekonkviszta Maréchallal együtt öt képviselőt küld az Európai Parlamentbe, és egy kivételével – aki Sarah Knafo, Zemmour tanácsadója és élettársa – mind Maréchal pártján állnak.

Eric Zemmour viszont azt közölte, hogy ő nem akar az egység útjába állni, de a Nemzeti Tömörülés nem akarja, hogy ő is jelölt legyen a választáson.

Maréchal most

annyit gyorsan el tudott intézni, hogy a vele szövetséges rekonkvisztás politikusokat jelölje a Nemzeti Tömörülés is.

A francia jobboldal nagy szövetsége tehát egyelőre nem jött létre, sőt, újabb belső konfliktusok osztják meg őket. Kérdés, mit hoznak még a következő napok és hetek a választásig.