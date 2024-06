Nyitókép: Stuart Franklin/Getty Images

„Napjainkra a sport szerepe, jelentősége sokat változott. A tömegsport és a professzionális versenysport szinte teljesen szétvált. Amerikából megérkezett a médiavezérelt, kőkemény üzleti alapon álló sport Európába. Ott a jégkorong-, a kosárlabda- és az amerikaifutball-bajnokság már önálló iparággá vált, amely emberek tízezreinek ad munkát és milliókat tart lázban, amelynek televíziós közvetítéseihez igazítják a mindennapjaikat. Reklámok, sztárok, rideg üzlet ez, modern kori gladiátorok részvételével.

Afganisztánban egyszer volt szerencsém átélni az amerikaifutball-bajnokság döntőjét. Csak a lehető legminimálisabb feladatokkal »terhelték« a katonákat parancsnokaik, mert mindenki a falnyi méretű tévéképernyők előtt ült. Talán még lázadás is kitört volna, ha megvonják tőlük kedvenc szórakozásukat. Döbbenetes és kissé félelmetes is volt a tetszhalott bázis. Isteni szerencse, hogy a tálibok nem használták ki a lehetőséget.

Ma már Európában is agresszív verseny folyik minden egyes világverseny megrendezéséért. Mert kiváló lehetőség ez az adott ország bemutatkozására, imázsának javítására, építésére. Nem mellesleg hatalmas üzlet is a turisták tízezreinek beutazása, a televíziós közvetítések és reklámok díjai. Ezért aztán egy-egy pályázó sokszor nemtelen eszközök bevetésétől sem riad vissza.

A nemzetközi sportszövetségek gyakran úgy adják el az adott sportesemény megrendezési jogát, mint egy zsák krumplit. A korrupciós történeteknek és vélelmeknek a sora szinte végtelen. Sok esetben még ezen is túllépnek a győzelem érdekében. Nem riadnak vissza egymás lejáratásától, sőt akár titkosszolgálati műveletektől sem.

A 2017-es hazai NOlimpia kampányról többször is olvashattuk azt, hogy az akkori francia kormány aktívan támogatta meghirdetőit a sikeres párizsi olimpia érdekében. Sajnos eredményesen. Akkor úgy éreztük, hogy egy maroknyi radikális aktivista elvette tőlünk a budapesti olimpia álmát. A mozgalom szervezőinek francia kapcsolatairól, szponzorálásáról több hír is megjelent. A sors fintora, hogy azóta a győztesek örömébe is nagy mennyiségű üröm vegyült. ”

***