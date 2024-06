Leleplezi Amerikát az egyik legnagyobb élő történész

Nyitóképünk illusztráció

„Most már mind szovjetek vagyunk” – címmel írt véleménycikket Niall Ferguson skót-amerikai történész a The Free Press című oldalra, az írást Máthé Áron történész szemlézte a Huszárvágás c. blogoldalon.

***

Ahogy Ferguson fogalmaz, 2018 óta a második hidegháborúban vagyunk, s a helyzet egyre forróbb.

A történész már korábbi írásaiban is megpróbálta bemutatni, a Kínai Népköztársaság most azt a pozíciót foglalja el, amely a Szovjetunió 1991-es összeomlásával megüresedett. Kína nyilvánvalóan nemcsak ideológiai rivális, amely szilárdan elkötelezett a marxizmus-leninizmus és az egypárti uralom mellett. Technológiai versenytárs és katonai és geopolotikai rivális is egyben.

Ám – ahogy Ferguson írja – csak nemrég jutott eszébe, hogy ebben az új hidegháborúban talán mi – és nem a kínaiak – leszünk a szovjetek.

A történész ugyanis több párhuzamot is felfedezett a Szovjetunió jellemzői és az USA-ban zajló jelenlegi folyamatok között.

Az egyik ilyen az úgynevezett „puha költségvetési megszorítások" az állami szektorban, ami a szovjet rendszer egyik fő gyengesége volt, s amelynek egy változatát látja Ferguson például abban, hogy a Kongresszusi Költségvetési Hivatal előrejelzése szerint az Egyesült Államokban a GDP 5 százalékát meghaladó, és 2054-re feltartóztathatatlanul 8,5 százalékra emelkedő hiány lesz.

Ferguson azzal folytatja, hogy a szovjetek még egy háborút sem tudott megnyerni Afganisztánban, tíz évnyi halál és pusztítás ellenére sem. Most papíron az USA védelmi költségvetése valóban meghaladja a NATO többi tagjának költségvetését együttvéve, de ez közel sem elég ahhoz, hogy felvegyük a harcot a „demokrácia elleni koalícióval", amelyet Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea agresszíven épít.

Roger Wicker amerikai szenátor szintén rámutat egy jelentésében: „Amerika hadserege nem rendelkezik modern felszereléssel, kevés a kiképzés és a karbantartás finanszírozása, és hatalmas az infrastrukturális elmaradás. ... túlságosan kifeszített és túl rosszul felszerelt ahhoz, hogy a rábízott feladatokat ésszerű kockázati szint mellett teljesíteni tudja.”