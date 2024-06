Lebőgés után: így cserélhetik le Joe Bident a demokraták

Ki lenne az új jelölt?

Amennyiben Joe Biden visszalépne, az elnök által is támogatott jelölt valószínűleg Kamala Harris alelnök lenne.

Azonban nagy kérdés, hogy a párt beállna-e a népszerűtlen Harris mögé.

Az alelnök mellett szólhat, hogy ellentétben bármelyik más demokratával, ő érvelhet azzal, hogy van mögötte választói akarat, hiszen Joe Bidennel végigkampányolta az előválasztást. Arra nincs nagy esély, hogy a delegáltak fellázadjanak Joe Biden ellen; arra azonban van, hogy a párt vezetésének kinyilvánított akarata ellenére is fellázadjanak Harris jelölése ellen.

A vita utáni órákban két demokrata nevét emlegették az amerikai médiában, mint lehetséges elnökjelölt.

Az egyik Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója, a másik pedig Gretchen Whitmer, Michigan kormányzója.

Mindketten hatvan év alattiak, és a párton belül nagy népszerűségnek örvendenek. Ami ellenük szól, az az, hogy a demokratákon belül is progresszívnak számítanak, ami miatt nem biztos, hogy meg tudnák nyerni azokat a fontos független szavazókat, akiket Biden elvitt 2020-ban.

Gyakran emlegetett név még Michelle Obama is, aki azonban közismerten nem szerette Washingtont, és többször kifejezte, hogy nem akar politikai pályára lépni. Barack Obama kiállása Biden mellett szintén azt üzeni, hogy valószínűleg nem lesz újabb Obama jelöltje a demokratáknak.

A volt first lady elképesztő népszerűsége miatt azonban nem lehet teljesen elvetni azt az opciót, hogy a párt vezetése meggyőzi, hogy induljon. Amennyiben augusztus előtt félreállna Joe Biden, könnyen előfordulhat, hogy egy olyan név bukkan fel, amelyet egyelőre senki nem dobott be. Azonban az is megtörténhet, hogy az első pánik után a párt visszaáll Joe Biden mögé, és mégis ő marad a demokraták jelöltje – lesz, ami lesz alapon.