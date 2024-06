Ha ezt Mohácsnál tudtuk volna, te atyaisten!

Persze ott van az önkéntes hazatérés is mint opció:

a német állam személyenként akár bő kétezer euróval is dotálja azt, aki hajlandó elhagyni az országot,

amihez egy uniós program keretében hasonló nagyságrendű visszailleszkedési juttatások csaphatók hozzá – Törökországban a minimálbér nagyjából 488 euró. És hogy mik vannak, mit derített ki mostanság az illetékes hatóság, szinte ki nem találnánk:

különösen török állampolgárok kifejezetten azért utaznak be Németországba, hogy aztán a hazatérésükkel segélyekhez jussanak.

Nyolcszázezer forintot kell fizetni a benyomuló töröknek, akkor készségesen eltávozik – Mohácshoz képest ezek azért kétségkívül békésebb feltételek.

Van, aki nem is szórakozik hivatalos menedékkérelem benyújtásával és a látszat kedvéért néhány hónap türelmes kivárásával; ehelyett érkezés után néhány nappal már kopogtat is a hivatal ajtaján, hogy kedvesen érdeklődjék a hazatérési konstrukciók felől.

Velem lehet alkudni, ha nagyon muszáj, kvázi.

Sőt, több tartomány is észlelte, hogy ezek az emberek olykor egészen pontos ismeretekkel rendelkeznek a lehetséges támogatási összegekről, és szabályosan követelik ezeket – olvasható a Welt am Sonntag közlése szerint egy belső dokumentumban, amire már a derék adófizető német kommentelők is versenyt hüledezve kérdezgetik, vajon a jogalkotási folyamat mely pontján merülhetett fel bárkiben is, hogy ez nem pontosan így lesz.

De úgy tűnik, nekik tényleg Mohács kell.

***