Balhé a Néppártban: beáll Marine Le Pen mögé a francia jobbközép, mert „nemzeti blokk kell”

A döntés az európai arénában is okozhat fejtörést a Republikánusoknak: így is kihúzták már a gyufát az Európai Néppártban azzal, hogy nyíltan megtagadták Ursula von der Leyen bizottsági elnök újraválasztásának támogatását, de a Le Pennel való összeállás esetén akár ki is tehetik őket a pártból. Ezzel az európai jobboldal potens új partnert nyerne, a Néppárt pedig szinte lenullázná a vasárnapi választáson szerzett mandátumnövekményét.