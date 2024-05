Zelenszkij nyugati körútra indul: úgy tűnik, látni akarja, kit lehet belehurcolni a háborúba

Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztálya / ANADOLU / AFP

Jövő hónapban a franciaországi D-nap megemlékezésére, utána pedig az olaszországi G7 csúcstalálkozóra is ellátogat Volodimir Zelenszkij – írja a Politico. Az ukrán elnök így találkozhat majd újra Bidennel, amire szükséges is van, hiszen, mint a brüsszeli lap fogalmaz, Ukrajna „kétségbeesetten” próbálja megtartani a nemzetközi figyelmet és támogatást.

A Politico szerint azonban ennél többről van szó: a nyugatról érkező katonai támogatás mellett Zelenszkij valószínűleg azért is lobbizni fog, hogy

NATO-tagállamok védjék Ukrajna légterét.

Ez egyébként nem új keletű ötlete az ukrán elnöknek, és arról is meg van győződve, hogy ezzel nem fog harmadik felet belehurcolni a konfliktusba. Így fogalmazott a napokban: „nem tudjátok ezt (F-16-os vadászgépek – a szerk.) most biztosítani? Rendben (...) térjünk vissza a repülőkre, amelyek most a szomszédos NATO-tagállamok területén vannak, küldjétek fel őket (...) lőjétek le a célpontokat, védjétek a civileket” – hangoztatta.

Meg tudják ezt tenni? Biztos vagyok benne, hogy igen. NATO-tagországok támadásának, beavatkozásának számít ez? Nem”

– vélekedett Zelenszkij.