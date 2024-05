Túl a vörös vonalon: Biden hivatalosan is engedélyezte, hogy amerikai fegyvereket vessenek be Ukrajnában

Nyitókép: Kent Nishimura/Getty Images

Joe Biden amerikai elnök engedélyezte Ukrajnának, hogy amerikai fegyvereket használjon orosz területen lévő célpontok ellen. Ezt azonban egyelőre csak az északkeleti Harkiv régióban tehetik meg, ahol az orosz erők az elmúlt hetekben több települést is elfoglaltak, és fenyegetik a régió azonos nevű székhelyét – írta meg a BBC.

Korábban a franciák, a britek és a németek is jelezték, hogy ők is hajlandóak engedélyezni a fegyvereik használatát Oroszországon belüli célpontok ellen. Washington eddig ellenállt ennek, de most megtört a jég.

A BBC egy amerikai forrása szerint a mostani döntés lehetővé teszi, hogy az ukrán erők a frontvonal mögötti, támadó erőkre is csapást tudjanak mérni. Fontos megjegyezni, hogy az amerikai fél továbbra sem fogja engedélyezni, hogy Ukrajna fegyverrendszereivel Oroszország belsőbb területeit támadja. Az oroszok azonban már ezt a döntést is várhatóan eszkalációnak fogják tekinteni.

