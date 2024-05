Szijjártó: Ma fegyverek helyett a jogállamisággal, a genderpropagandával és a liberális fősodorral kell megküzdenie Magyarországnak (VIDEÓ)

Nyitókép: Anadolu via AFP

„Nyolc-tíz évvel ezelőtt elfogadott tény volt, hogy az interneten nem tudunk nyerni, de ez mára a Megafonnak köszönhetően megváltozott” – jelentette ki Szijjártó Péter, a Megafon hétfői rendezvényén. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy „nem egyértelmű, hogy ma Európában egy, a Megafon Klubhoz hasonló esemény létrejöhet, ugyanis az integráció fővárosában, Brüsszelben nemrég betiltottak egy konzervatív eseményt”.

Folyamatos ostrom alatt tartanak minket Európa, egy liberális óceán közepén,

de fegyverek helyet a jogállamisággal, a gender propagandával és a liberális mainstreammel kell megküzdenie hazánknak” – fogalmazott Szijjártó. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, „a brüsszeli, liberális elitnek az a legnagyobb problémája, hogy Magyarország és a magyar kormány 14 éve sikeresen védi ki a Brüsszelből érkező támadásokat”.

Szijjártó Péter az is kijelentette, hogy Brüsszel az európai uniós forrásokat jogellenesen tartja vissza, annak ellenére, hogy Magyarország és a magyarok is komoly szerepet vállaltak ezen források létrehozásában. „A magyar emberek óriási teljesítménye, hogy Brüsszel folyamatos ármánykodása ellenére is talpon maradt, illetve növekedésre képes a magyar gazdaság” – fogalmazott. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy „heroikus küzdelemre van szükség, hogy a háború szomszédságában is biztonságos ország maradjunk. Mi magyarok egyetlenegy olyan lépést sem tettünk, amelynek következményeként meghosszabbítottuk a háborút, és emberéleteket veszélyeztettünk”.

Szijjártó Péter szerint az elmúlt 14 év sikerei a magyar emberek nélkül nem valósulhattak volna meg. Ugyanis a választók az elmúlt négy választáson is kétharmados többséggel ruházták fel a kormánypártokat.

„Ha van olyan közösség, amelyet az emberek egymás után négyszer is nagy többséggel megválasztanak, akkor élhetünk a gyanúperrel, hogy azt a csoportot a választók támogatják” – mondta el Szijjártó.

A külgazdasági és külügyminiszter arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban háborús pszichózis lett úrrá a nyugati politikusokon. A miniszter szerint ezt a háborús hangulatot a liberálisok azért keltik, mert az utóbbi években helyrehozhatatlan károkat okoztak Európának olyan döntéssekkel, amelyek minden társadalmi csoportot negatívan érintettek.

Szijjártó Péter elmondta, most azért kell dolgozni, hogy júniusban Brüsszelben megvalósuljon egy jobboldali fordulat, ezzel megállítva a háborús pszichózist a kontinens nyugati felén.