Somkuti senkinek sem javasolja, hogy seprűnyelet dugjon ki az ablakán, ha meglátja a kínai elnököt

Mindemellett a 400 fős kíséret, amivel az elnök érkezik, önmagában is beszédes, de a személyi védelmét nem csak a létszám biztosítja.

A nagyon védett személyek védelme mindig többrétegű, „a belső körbe csak előre leegyeztetett és alapos átvizsgáláson átesett emberek léphetnek be” – fejtette ki Somkuti Bálint, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója, hozzátéve: s ökölszabály az is, hogy igyekeznek mindenre felkészülni, amire emberileg lehetséges.

Amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatott Budapestre, például szokás szerint lehegesztették a csatornafedeleket, hogy ilyen irányból ne érhesse támadás a konvoját”

– példálózott.

De megelőző intézkedésekként sorolta még, hogy a hivatalos, tényleges programot nagyon kevesen tudják, ahogy az útvonalat is, amit az elnököt szállító konvoj bejár (bár egyes szakaszokon, mint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a városba vezető útnál azért túl sok alternatíva nincsen).

Mint a szakértő rámutatott, mindig több autó halad, konvojban, sokszor nem is a kiemeltnek tűnő járműben utazik a védett személy, hanem egy kísérőautóban, hogy egy esetleges merénylő, ha kárt is tudna tenni az autóban, lehetőleg lyukra fusson. Ráadásul ezek az autók elképesztően jól felszereltek,

„az amerikai elnök Bestiának is nevezett járműve 7,5 tonnát nyom, és egy kisebb harckocsi lövését is kibírja”

– mondta Somkuti.

A konvojban magában is szoktak elrejtve lenni; emellett a filmekben látható kevlárfedezék mellett sokszor automata fegyverek is az arzenálhoz tartoznak.

Sokszor drónok, helikopterek kísérik a konvoj útját, és bár az útvonalat nem szokták mesterlövészekkel biztosítani, a nyílt téren zajló eseményeket igen. Emellett teljes elektronikai védelmet is kapnak, rádiótechnikai zavaróeszközökkel felszerelve. Valamint Somkuti szerint gyakori az is, hogy minden vezetőt egy rendkívüli módon kiképzett és gyors reagálású orvoscsoport is kísér, hogy a helyszínen azonnal be tudjanak avatkozni, ha a védett személy megsérülne – ezek általában a saját orvosai, akik ismerik a fizikai állapotát.

Sőt, ha atomhatalomról van szó, sokszor a „piros gomb” is a vezetővel utazik,

hogy a távolléte ne okozzon fennakadást akkor, ha a legrosszabb következne be a hazájával szemben.

A veszélyes területeket – víztornyokat, rádióadó-tornyokat – azért ilyenkor szintén átfésülik. Hétköznapi emberek lakásaiba nem nézegetnek be, de – mondta Somkuti – senkinek nem ajánlja, hogy kinyissa az ablakot, és viccből kilógasson rajta akár egy seprűnyelet, mert súlyos következményei lehetnek.

Reális veszélye nincs egyébként annak, hogy pont Budapesten próbálna valaki a kínai elnök életére törni, de még Kínában is vannak olyan csoportok, amelyek szívesen eltennék láb alól Hszit – vélekedett a szakértő, aki a franciaországi látogatás kapcsán feltett kérdésünkre azt mondta, nincs különbség a személyi védelemben akkor, ha semleges, sem akkor ha alapvetően nem túl baráti országba érkezik a látogató.

Más kérdés, hogy a védett személy fizikai biztonsága mellett igyekeznek-e megkímélni őt hangos tüntetők kellemetlenkedéseitől vagy egy kirakott, neki üzenő molinótól is, az általában a fogadó országtól függ. Magyarországon is volt precedens hasonlóra legutóbbi kínai látogatás alkalmával – kérdés, most várható-e hasonló.