Aki nélkül nem létezne a modern Kína – Magyarországra érkezik Hszi Csin-ping

Kormányszóvivő: A gazdasági együttműködés további fejlesztése az egyik fő témája a kínai elnök magyarországi látogatásának

A magyar-kínai gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz az egyik fő témája Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán kezdődő magyarországi látogatásának – közölte a kormányszóvivő kedden Budapesten újságírókkal.

Vitályos Eszter elmondta, a kínai elnök Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására tesz „diplomáciatörténeti” látogatást Magyarországon május 8. és 10. között. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert kínai államfő utoljára 20 évvel ezelőtt, 2004-ben járt nálunk. Az államfő és delegációja az európai látogatása során pedig mindössze két európai uniós tagállamot keres fel, Magyarországot és Franciaországot.

Tájékoztatása szerint Hszi Csin-ping szerdán érkezik Budapestre és csütörtökön találkozik Sulyok Tamással, majd a két állam miniszterei megállapodásokat írnak alá.

A szóvivő azt is elmondta, hogy a látogatás során mintegy másfél tucat megállapodást biztosan alá fognak írni a felek, további megállapodásokról még egyeztetés folyik. Kiemelte azt, amely az Egy övezet, egy út kínai programhoz kapcsolódó esetleges magyarországi infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazza. Ezek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek – jegyezte meg.

Vitályos Eszter azt mondta, Kína 2023-ban Magyarország kilencedik legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. Hozzátette: 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra, részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában.

A kormányszóvivő jelezte, Magyarország továbbiakban is nyitott a kínai befektetésekre, és egyedülállóan kedvező befektetési környezettel várja a befektetőket.

Szerinte a kínai vállalatok Magyarország iránti bizalmát jelzik, hogy a CATL a legnagyobb magyarországi zöldmezős beruházás keretében itt hozta létre második európai akkumulátorgyárát, míg az elektromos buszok gyártásával Magyarországon több éve jelenlévő BYD szintén Magyarországot választotta első európai elektromosautó-gyárának helyszínéül.