Hszi Csin-ping „kínai Rolls-Royce-szal” érkezik Orbán Viktorhoz (VIDEÓ)

Először jár elnökként Magyarországon

A lap emlékeztetett, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök már többször találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a 2012. november 15-i hivatalba lépése óta, legutóbb 2023 októberében Pekingben.

Azonban Kína vezetőjeként még sose járt Magyarországon.

Hszi Csin-ping kínai elnök szolgálati autója a párizsi Elysée-palotánál május 6-án. Fotó: Daniel Pier / NurPhoto via AFP

A „kínai Rolls-Royce” a rakétatámadást is képes elhárítani

Az összeállításban megjegyezték, hogy arról egyelőre keveset tudni, hogy pontosan milyen útvonalon halad majd a kínai delegáció a magyarországi látogatás során, de ezeket kedden legkésőbb be fogják jelenteni az illetékes szervek. Viszont az kiderült, hogy milyen egyedi jármű szállítja majd.

Hszi Csin-ping egy Hongqi N701 limuzint használ – külföldi utak során előfordul, hogy az eggyel kisebb, N501-et veszik igénybe –, amely

„impozáns méreteivel és esztétikájával egyszerre parancsol tekintélyt és áraszt eleganciát”

– fogalmazott a Világgazdaság.

Az N701 hat métert meghaladó hosszúsággal rendelkezik, súlya legalább 3,1 tonna. A karosszériája a hongqi (vörös zászló) emblémákat viselő dizájnban csúcsosodik ki.

A modell gyártása exkluzív, mindössze 50 darabot terveztek belőle.

Részletes specifikációja titkos, de a találgatások szerint V12-es vagy V8-as motor, minimum 408 lóerővel hajtja. Erre szükség is van, hiszen masszív, rakétatámadást is elhárítani képes páncélzatot kell cipelnie, de vegyitámadás elleni rendszerrel is felszerelték – ismertették.

Értékét legalább 700 ezer dollárra, mintegy 250 millió forintra becsülik.

A Hongqi N701-t gyakran úgy emlegetik, mint a „kínai Rolls-Royce-t”

– tették hozzá. Az autó a First Auto Works, egy kínai autóiparióriás brandje, amely évente több millió autót, kisteherautót, terepjárót, teherautót, buszt és egyéb személy- és haszongépjárművet gyárt le.

További érdekesség, hogy az autó 2022 júliusában debütált Kínában. Kiskereskedelemben nem kapható, ezt a típust kizárólag magas rangú kínai tisztviselők, köztük az elnök, a miniszterek és a Kommunista Párt Politikai Hivatalának tagjai használhatják,

de nem kerülhet a tulajdonukba.

A lap ugyanakkor megjegyezte, hogy az elnöki autó „eltörpül” Joe Biden tíz tonnás, 1,5 millió dolláros Cadillacje mellett.

A járműről készült videó alább tekinthető meg: