Robert C. Castel: Az iráni elnök egy régi szeméttel repült, a Bell 212-es helikopter már évtizedek óta elavult

Nyitókép: Atta Kenare / AFP

Mint a Mandiner is megírta: helikopterbalesetben meghalt az iráni elnök, illetve a külügyminiszter, miután a gép pilótája a heves esőzés és a vihar miatt kényszerleszállást hajtott végre. Az újabb közel-keleti háború kockázatát is felvető tragédia körülményeiről és annak politikai következményeiről osztotta meg véleményét Robert C. Castel az Ultrahang YouTube-csatornáján.

A helikopter „egy veszélyes üzem”, jóval nagyobb a baleseti statisztikája, mint a repülőgépeknek – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. „Egy bonyolultabb, egy érzékenyebb eszközről van szó.” A baleseteknek általában öt oka szokott lenni: emberi hiba, mechanikai probléma, rossz időjárás, a pilóta tragikus tévedése és összeütközés egy légi objektummal, például magasfeszültségű légivezetékkel – tette hozzá.

Mint Robert C. Castel rámutatott:

a Bell 212-es helikopter már a ’90-es években is elavult volt, a legyártott kilencszáz gép tizenöt százaléka balesetek során pusztult el.

Hogy miért ilyen helikopterrel repültek? Mert nincs más. A szankciók Irán esetében valóban komoly problémát okoztak. „Az iráni elnök egy régi szeméttel repült”, ami jól mutatja az iráni haditechnológia állapotát. Igen magas hibaszázalékkal dolgoznak, tömeggyártás van, de nincs valódi minőség – mondta el.

Az iráni elnök kicsit olyan, mint a körzeti orvos”, több ellensége van a túlvilágon, mint az e világon”

– hívta fel a figyelmet a biztonságpolitikai szakértő arra, hogy Ebrahim Raiszi egykori főbíróként több tízezer ember kivégzéséért felel.

Castel szerint a most elhunyt iráni elnök „sztálini főbíróként működött”, nem véletlenül ragadt rá a „teheráni hentes” jelző. Emellett az adhat még mindenféle összeesküvés-elmélet gyártására okot, hogy Azerbajdzsán és Irán kapcsolatai feszültek.

Ebrahim Raiszi halála baleset volt, de az biztos, hogy ha más okot is találnának, azt nem ismernék el, hisz ez egy óriási kudarc beismerése lenne.

Ha egy állam belső apparátusa nem képes megvédeni az elnököt, akkor miként fogja megvédeni a népet?

A történtek ellenére Castel nem gondolja azt, hogy irányváltás lesz az iráni külpolitikában, hisz a valódi döntéseket nem az elnök, hanem az Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah hozza.

A műsor második részében, amit még vasárnap, az iráni elnök helikopterének megtalálása előtt vettek fel, a biztonságpolitikai szakértő a baleset lehetséges geopolitikai következményeit elemezte.