Az iráni elnök és az iráni külügyminiszter is meghalt a helikopterbalesetben

Nyitókép: Office of the President of the Islamic Republic of Iran via Getty Images

Ahogy azt a Mandiner korábban megírta, pünkösd vasárnap lezuhant az iráni elnököt szállító helikopter. A fedélzeten Ebrahim Raiszi elnök és külügyminisztere, Hosszein Amir-Abdollahian utazott. Az Aljazeera információi szerint a mentőcsapatok hétfőn megtalálták Raiszi helikopterét.

A hőforrás koordinátáit, amelyről úgy vélik, hogy az iráni elnököt szállító helikopter roncsa, megosztották az iráni hatóságokkal. Forrás: Anadolu/Anadolu via Getty Images

Az iráni Vörös Félhold vezetője szerint a mentőcsapatok elérték a baleset helyszínét és a helikopter roncsait is. A Vörös Félhold szerint a helikopter kabinja jelentősen megsérült és kiégett.

Ezt követően nem sokkal a Mehr iráni félhivatalos hírügynökség megerősítette, hogy

Ebrahim Raiszi iráni elnök és Hoszein Amirabdollahián külügyminiszter meghalt az őket szállító helikoptert ért balesetben.

